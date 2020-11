Champions League | 4a giornata | Lazio da applausi a un passo dagli ottavi | Morata regala il passaggio del turno alla Juventus

(Di martedì 24 novembre 2020) La notte disorride a.I biancocelesti si sono sbarazzati agilmente con un secco 3-1 dei russi dello Zenit San Pietroburgo e hanno praticamente conquistato un pass per glidi finale. La doppietta di Ciro Immobile e la botta di Marco Parolo hanno permesso ai capitolini di raggiungere quota 8 in classifica e adesso si giocheranno il primato con il Borussia Dortmund che ha superato 3-0 il Club Bruges. Laal contrario ha avuto la meglio del Ferencvaros solo nel finale, un 2-1 in rimonta firmato da Cristiano Ronaldo eche qualifica i bianconeri agliinsieme al Barcellona che viaggia però a punteggio pieno.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="5"

