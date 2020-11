Champions League | 4^ giornata | poker United | non sbagliano PSG e Barça Riusultati e marcatori

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Gol e spettacolo nel corso di questa prima parte della quartadi.Durante gli anticipi delle 19:00 il Chelsea strappa i 3 punti a Rennes. Festa anche per il Siviglia, che batte il Krasnodar al 95'. Grazie ai successi di oggi, entrambe le compagini strappano il pass per gli ottavi con 2 turni d'anticipo. Nel Gruppo F pioggia di gol nella sfida tra Lazio e Zenit, terminata con il risultato di 3-1, e in quella tra Borussia Dortmund e Bruges, terminata con la vittoria dei padroni di casa. Nel Gruppo G, Juventus e Barcellona volano agli ottavi di finale grazie ai rispettivi successi ottenuti contro Ferencvaros e Dinamo Kiev. Decisiva la rete di Neymar nel match tra PSG e Lipsia; nessun passo falso del Manchestercontro la Dinamo Kiev, nel Gruppo H.Di seguito, i risultati completi e i ...

juventusfc : KICK-OFF | ??| Si parte! Prendiamoci questi tre punti ?? #FinoAllaFine ???? LIVE MATCH ?? - juventusfc : Curiosità su #JuveFerencvaros? Tutte quelle che volete! ?? Qui i numeri pre gara ?? - juventusfc : L'avversario delle #JuventusWomen in #UWCL sarà l'@OLfeminin ?? ?????? ???????????? ?????????? ?? - buoncalcio : Champions League, la Juventus raggiunge gli ottavi. Vittoria anche per la Lazio - Nathanalgrenr : La #Lazio vede gli ottavi di finale di Champions League grazie alla vittoria contro lo #Zenit San Pietroburgo: fini… -

I nerazzurri possono certamente vincere la partita di domani contro il Real Madrid. Il bello della Champions League è proprio questo: non c’è niente di scontato e quindi può succedere di tutto in ogni ...Torino, 24 novembre 2020 - Missione centrata per la Juventus, che strappa il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Ma che fatica per la Vecchia Signora, che batte 2-1 il Ferencvaros solo ...