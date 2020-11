Champions League 2020-2021, Liverpool-Atalanta: gli orobici nella tana dei Reds per mantenere vive le chance di qualificazione (Di martedì 24 novembre 2020) La Champions League 2020-2021 scende in campo per il quarto turno della fase a gironi. Si imbocca la serie di gare di ritorno della massima competizione europea per club ed ora i punti iniziano a farsi pesanti. L’Atalanta è chiamata alla grande impresa, dato che la formazione di mister Gasperini sarà di scena in casa del Liverpool domani sera, mercoledì 25 novembre alle ore 21.00. Dopo il nettissimo 0-5 incassato in casa proprio dalla compagine allenata da mister Klopp, i nerazzurri vanno ad Anfield per provare a strappare un risultato positivo ai Reds. Senza il pubblico e la Kop stracolma di supporters inglesi, mancherà il fascino unico dello stadio più famoso del mondo, ma l’importanza della posta in palio sarà comunque immensa. La classifica del girone vede il ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020) Lascende in campo per il quarto turno della fase a gironi. Si imbocca la serie di gare di ritorno della massima competizione europea per club ed ora i punti iniziano a farsi pesanti. L’è chiamata alla grande impresa, dato che la formazione di mister Gasperini sarà di scena in casa deldomani sera, mercoledì 25 novembre alle ore 21.00. Dopo il nettissimo 0-5 incassato in casa proprio dalla compagine allenata da mister Klopp, i nerazzurri vanno ad Anfield per provare a strappare un risultato positivo ai. Senza il pubblico e la Kop stracolma di supporters inglesi, mancherà il fascino unico dello stadio più famoso del mondo, ma l’importanza della posta in palio sarà comunque immensa. La classifica del girone vede il ...

