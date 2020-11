Champions: Klopp "Salah negativo, disponibile per Atalanta" (Di martedì 24 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 24 NOV - L'attaccante del Liverpool Mohamed Salah è tornato ad allenarsi regolarmente e domani ad Anfield potrebbe affrontare l'Atalanta in Champions League. Lo ha annunciato il tecnico ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 24 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 24 NOV - L'attaccante del Liverpool Mohamedè tornato ad allenarsi regolarmente e domani ad Anfield potrebbe affrontare l'inLeague. Lo ha annunciato il tecnico ...

sportli26181512 : Liverpool, Klopp in guardia: 'L'Atalanta è una minaccia, guai a sottovalutarla': L'allenatore dei Reds non si fida… - SkySport : Liverpool-Atalanta, Klopp: 'I nerazzurri rappresentano una minaccia, Salah sta bene' - sportli26181512 : Liverpool-Atalanta, Klopp: 'I nerazzurri rappresentano una minaccia, Salah sta bene': L'allenatore del Liverpool al… - sportface2016 : #LiverpoolAtalanta, le parole di #Klopp in conferenza stampa - pippo_sempre : RT @scico95: @pippo_sempre @cippiriddu Klopp arriva in corsa nel 15-16 e arriva in finale di el e carabao cup, 16-17 niente 17-18 in finale… -