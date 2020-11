Champions: Chelsea e Siviglia agli ottavi, vittorie all’ultimo respiro (Di martedì 24 novembre 2020) Il quarto turno del Gruppo E di Champions League si è giocato alle 18.55, vittoria sofferta del Chelsea a Rennes e del Siviglia a Krasnodar, due successi agguantati nei minuti finali e capaci di regalare la qualificazione anticipata ai due club. Tra Rennes e Chelsea nel primo tempo Hudson-Odoi sblocca la gara al 22? per gli ospiti, da quel momento in poi il Rennes inizia a prendere campo e fiducia alla ricerca del pari. I blues sembrano resistere ma su un calcio d’angolo si fanno trovare impreparati e Guirassy segna l’1-1 a soli cinque minuti dal termine, è il primo gol subito dal Chelsea nella competizione. Il guizzo vincente arriva al 91esimo con Werner che fallisce una grande occasione davanti al portiere Gomis, ma sulla ribattuta si fa trovare pronto di testa Olivier Giroud, entrato al 70?. Un gol ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 24 novembre 2020) Il quarto turno del Gruppo E diLeague si è giocato alle 18.55, vittoria sofferta dela Rennes e dela Krasnodar, due successi agguantati nei minuti finali e capaci di regalare la qualificazione anticipata ai due club. Tra Rennes enel primo tempo Hudson-Odoi sblocca la gara al 22? per gli ospiti, da quel momento in poi il Rennes inizia a prendere campo e fiducia alla ricerca del pari. I blues sembrano resistere ma su un calcio d’angolo si fanno trovare impreparati e Guirassy segna l’1-1 a soli cinque minuti dal termine, è il primo gol subito dalnella competizione. Il guizzo vincente arriva al 91esimo con Werner che fallisce una grande occasione davanti al portiere Gomis, ma sulla ribattuta si fa trovare pronto di testa Olivier Giroud, entrato al 70?. Un gol ...

RENNES - Serata da incorniciare per Chelsea e Siviglia, che con ben due turni di anticipo strappano già il pass per gli ottavi di finale di Champions League. I Blues e gli spagnoli, padroni del Gruppo ...

