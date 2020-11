Champions: Barça agli ottavi; ok Psg, Borussia Dortmund e United (Di mercoledì 25 novembre 2020) Oltre a Juve-Ferencvaros, a Lazio-Zenit e ai due anticipi Rennes-Chelsea e Krasnodar-Siviglia, il martedì di Champions League proponeva altre quattro partite nella quarta giornata della fase a gironi. ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 25 novembre 2020) Oltre a Juve-Ferencvaros, a Lazio-Zenit e ai due anticipi Rennes-Chelsea e Krasnodar-Siviglia, il martedì diLeague proponeva altre quattro partite nella quarta giornata della fase a gironi. ...

barcafans : Juve, Barça, Chelsea, Sevilla advance in Champions League - Chicago Daily Herald - zazoomblog : Champions League 4^ giornata: poker United non sbagliano PSG e Barça. Risultati e marcatori - #Champions #League… - Gianpaolo_93 : @giuseppeguida2 @gamechanger07_ @_ThousandN Ma che vuol dire 'partite di Champions alle spalle'? Quella gente gioca… - zazoomblog : Champions League 4^ giornata: poker United non sbagliano PSG e Barça. Riusultati e marcatori - #Champions #League… - RaiSport : ?? Vincono #Barca, #Borussia, #Psg e #ManUtd I catalani approdano agli ottavi con 2 turni di anticipo insieme alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Barça Sorteggio Champions, la Juve pesca il Lione, per la Fiorentina c'è lo Slavia Praga Sky Sport