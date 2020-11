(Di martedì 24 novembre 2020) I 420 milaregistrati in Italia nel 2019, che già rappresentano un minimo mai raggiunto in oltre 150 anni di unità nazionale, potrebbero scendere ancora secondo lo scenario Istat

pdnetwork : Ci mancava anche questo: l'evento negazionista di Fratelli d'Italia! È il momento di dire basta. Solo negli ulti… - rtl1025 : ?? 'A causa del #covid 600 mila famiglie sono finite nello stato di #povertà...' @morzani ?? #nonstopnews - ZZiliani : Annullata causa Covid anche #SvizzeraUcraina in programma domani . L’UEFA, che ha lo stesso protocollo FIGC, non ob… - sophnt2 : Signorini parla tanto di successo del gf Che è la causa dell'allungamento ma la verità è che con il Covid, è diffic… - FirenzePost : Causa Covid nuovi nati nel 2021 saranno meno di 400.000 -

Ultime Notizie dalla rete : Causa Covid

AGI - Agenzia Italia

Alfonso Durante è morto a 75 anni all'ospedale Cotugno di Napoli dopo aver contratto il coronavirus. L'uomo era un infermiere in pensione ma aveva raccolto l'appello della Regione in ginocchio a causa ...MONREALE, 24 novembre – Buone notizie per le casse comunali: è in arrivo, a titolo di acconto, un trasferimento di 266.373,09 euro da parte dello Stato, per consentire di fare fronte alle difficoltà d ...