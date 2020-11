Catherine Spaak offesa da Giorgio Gori, marito della Parodi: “Mi disse che..” (Di martedì 24 novembre 2020) Catherine Spaak si è raccontata al settimanale Oggi, rivelando anche un aneddoto che vede protagonista Giorgio Gori, marito di Cristina Parodi. L’uomo le avrebbe rivolto parole offensive Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Gori (@GiorgioGori1) Ormai affermatissima in televisione, Catherine Spaak vanta di una carriera da attrice, presentatrice e L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 24 novembre 2020)si è raccontata al settimanale Oggi, rivelando anche un aneddoto che vede protagonistadi Cristina. L’uomo le avrebbe rivolto parole offensive Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@1) Ormai affermatissima in televisione,vanta di una carriera da attrice, presentatrice e L'articolo proviene da YesLife.it.

zazoomblog : Giorgio Gori marito di Cristina Parodi Catherine Spaak: “mi ha detto”: “Non ti faccio lavorare perché sei troppo ve… - zazoomblog : Catherine Spaak: attrice in cerca dell’amore: “Voglio trovare il quinto” - #Catherine #Spaak: #attrice #cerca - louiscyfere : Parla Catherine Spaak: “Respinsi Ugo Tognazzi, Giorgio Gori mi diede della vecchia e ora… voglio trovare il quinto… - _MarcoRedaelli_ : RT @Morenozagor: @CanonF1 Circa la Spaak, Marcello Marchesi (ne 'Il sadico del villaggio') scrive: Oh! Catherine i dialoghi di Moravia nel… - Morenozagor : @CanonF1 Circa la Spaak, Marcello Marchesi (ne 'Il sadico del villaggio') scrive: Oh! Catherine i dialoghi di Mora… -