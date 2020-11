Catello Maresca non sarà mai il candidato a sindaco di Napoli del centrodestra (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Catello Maresca non sarà mai il candidato a sindaco di Napoli per il centrodestra. Il magistrato, in questi giorni, sta assistendo al dibattito sui giornali, e evita accuratamente di intervenire per smentire le ricostruzioni e le dichiarazioni di chi vorrebbe attribuirgli la volontà di scendere in campo alla guida della coalizione composta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. “Per vincere”, scrive oggi su Facebook l’europarlamentare Fulvio Martusciello, “occorre candidare Maresca. Una coalizione civica guidata da Maresca. Una nuova Forza Italia, quella che stiamo costruendo, può ambire a essere il primo partito della coalizione”. Martusciello dovrà mettersi l’anima in pace: il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutinonmai ildiper il. Il magistrato, in questi giorni, sta assistendo al dibattito sui giornali, e evita accuratamente di intervenire per smentire le ricostruzioni e le dichiarazioni di chi vorrebbe attribuirgli la volontà di scendere in campo alla guida della coalizione composta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. “Per vincere”, scrive oggi su Facebook l’europarlamentare Fulvio Martusciello, “occorre candidare. Una coalizione civica guidata da. Una nuova Forza Italia, quella che stiamo costruendo, può ambire a essere il primo partito della coalizione”. Martusciello dovrà mettersi l’anima in pace: il ...

