Caso Genovese: uno stupro non ha sfumature (Di martedì 24 novembre 2020) Quanto clamore ha suscitato il Caso Genovese? Ormai trattato da tutti i media con più o meno delicatezza, quello che è certo, è che dobbiamo ancora imparare molto su come affrontare certi casi di cronaca per non infliggere una seconda violenza alle vittime.In generale si parla di vittimizzazione secondaria quando la vittima di un reato si trova a dover in qualche modo giustificarsi, dare spiegazioni, o comunque sentirsi attaccata dai media o dagli stessi inquirenti alla ricerca di un qualche tipo di attenuante o di giustificazione. La vittima quindi, non solo ha subito il trauma fisico e psicologico della violenza sessuale, ma si trova anche accerchiata da persone pronte a giudicarla. È facile fare titoli presentando l'aggressore come "genio del web" ma la verità è che chi è, che lavoro fa, se è ricco o meno, se c'erano droghe o no non deve in alcun ...

