Casillas | “Dopo l’infarto ho vissuto nella paura | se uscivo mi sentivo di affogare”

(Di martedì 24 novembre 2020) Il 1 maggio 2019 Ikerè passato da portiere con un palmares infinito a semplice infartuato. “La mia vita è cambiata per sempre, mi sono sentito rinascere”. Lo storico portiere del Real e della nazionale spagnola ha raccontato le sue paure da malato di cuore in una videoconferenza organizzata dal “V Congresso Nazionale contro la morte improvvisa”, ripresa da La Vanguardia. Tutto è iniziato con un po’ di vertigini durante un allenamento con l’allenatore dei portieri. La cosa successiva chericorda è che si è svegliato in ospedale. Le sue prime parole furono “dottore, se ci metti un po’ di più mi fai venire un infarto…”. Più di un anno dopo, il portiere record (tra le altre cose ha vinto un Mondiale, due Europei, 19 titoli con il Real Madrid e altri 4 con il Porto), è stato costretto a cambiare drasticamente la sua quotidianità. Ha detto ...