Casi Coronavirus in Italia: i dati aggiornati del 24 Novembre 2020 (Di martedì 24 novembre 2020) I Casi di Coronavirus in Italia hanno cominciato progressivamente a diminuire dopo le misure imposte dal governo con il DPCM del 3 Novembre: i dati relativi ai Casi del 24 Novembre 2020. I bollettini della protezione civile vengono resi pubblici ogni giorni intorno alle 17:00. I dati, raggruppati per regione, indicano l’aumento o la diminuzione L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 24 novembre 2020) Idiinhanno cominciato progressivamente a diminuire dopo le misure imposte dal governo con il DPCM del 3: irelativi aidel 24. I bollettini della protezione civile vengono resi pubblici ogni giorni intorno alle 17:00. I, raggruppati per regione, indicano l’aumento o la diminuzione L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

you_trend : ?? #Coronavirus, 23/11/20 • Attualmente positivi: 796.849 • Deceduti: 50.453 (+630) • Dimessi/Guariti: 584.493 (+31… - Tg3web : In Cina dopo la scoperta di alcuni casi di coronavirus a trasmissione locale in tre città del paese le autorità sta… - RegLombardia : #LNews Il numero dei tamponi effettuati è 32.862 e 5.289 sono i nuovi positivi (16%). I guariti/dimessi sono 19.6… - PerugiaToday : Coronavirus in Umbria, la mappa al 24 novembre: tutti i dati comune per comune - maurocarafa31 : RT @TgrMolise: #COVID19 Numerosi casi di #coronavirus tra il personale #ospedale di #Termoli #IoSeguoTgr -