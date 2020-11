Cashback per acquisti di Natale con pagamenti elettronici: come ottenerlo (Di martedì 24 novembre 2020) Il Governo ha varato un Cashback, aggiuntivo rispetto a quelli di gennaio, per le spese di Natale. Coloro che effettueranno almeno dieci acquisti con mezzi di pagamento elettronico a dicembre potranno ricevere un rimborso pari al 10% del totale, per un massimo di 150 euro. A partire da dicembre gli italiani potranno usufruire di un L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 24 novembre 2020) Il Governo ha varato un, aggiuntivo rispetto a quelli di gennaio, per le spese di. Coloro che effettueranno almeno diecicon mezzi di pagamento elettronico a dicembre potranno ricevere un rimborso pari al 10% del totale, per un massimo di 150 euro. A partire da dicembre gli italiani potranno usufruire di un L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

