Cashback di Natale: ecco come funziona (Di martedì 24 novembre 2020) Doveva partire il primo dicembre. Arriverà qualche giorno dopo, probabilmente l'8, ma arriverà. È il piano cashback, il bonus per tutti quanti utilizzeranno carte di credito e bancomat per fare acquisti. I pagamenti consentiti per avere il rimborso sono quelli elettronici e l'obiettivo dell'intera operazione è duplice. Da una parte portare l'Italia a un maggiore utilizzo dei pagamenti non in contanti per evitare in primo luogo l'evasione fiscale e dall'altra dare una spinta ai consumi nei negozi (con il distanziamento necessario). Dall'operazione sono infatti esclusi gli acquisti on line.

