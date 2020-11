Cashback a Natale, rimborsi fino a 150 euro per spese con la carta (e-commerce escluso): come ottenerlo (Di martedì 24 novembre 2020) In arrivo a Natale un extra rimborso di 150 euro per chi paga con carta. Si tratta di una somma aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dal piano Cashback in partenza a gennaio che prevede... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 24 novembre 2020) In arrivo aun extra rimborso di 150per chi paga con. Si tratta di una somma aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dal pianoin partenza a gennaio che prevede...

fattoquotidiano : Dall’acquisto dell’auto alla fattura del meccanico, dall’abbigliamento al caffè al bar, vale la pena capire come fu… - Agenzia_Ansa : Il governo prepara l'extra #cashback di #Natale. Cosa c'è da sapere e come funzionerà il bonus acquisti VIDEO #ANSA - Notiziedi_it : Cashback a Natale fino a 150 euro per spese con la carta (e-commerce escluso): come ottenerlo - ruggiero_ro : RT @wallstreetita: In arrivo uno speciale extra cashback di #Natale. Secondo le prime informazioni, sarebbe un rimborso del 10% — fino a un… - VanityFairIt : È un bonus da 150 euro per gli acquisti fatti con pagamenti elettronici. Ecco come si ottiene ?? #Cashback -