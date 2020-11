Caserta, il Liceo “Giannone” vince la fase provinciale del premio “storie di alternanza” (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – È il Liceo «Pietro Giannone» di Caserta ad aggiudicarsi il primo posto, nella categoria licei, della sezione provinciale del premio “storie di Alternanza“, organizzato da Unioncamere insieme alle Camere di Commercio territoriali. La premiazione, che si è svolta ieri con modalità online, ha incoronato l’istituto Casertano ed il suo progetto di Alternanza Scuola Lavoro «Stay at Home (coronavirus + emergency) Film Festival» come migliore percorso, tra quelli proposti dai licei provinciali, non solo per l’idea ma anche per il riscontro fattivo e la ricaduta sui giovani allievi ottenuti dal confronto con la società di produzione e distribuzione cinematografica Sly Production s.r.l. Alla cerimonia di premiazione – organizzata dalla Camera ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– È il«Pietro Giannone» diad aggiudicarsi il primo posto, nella categoria licei, della sezionedeldi Alternanza“, organizzato da Unioncamere insieme alle Camere di Commercio territoriali. La premiazione, che si è svolta ieri con modalità online, ha incoronato l’istitutono ed il suo progetto di Alternanza Scuola Lavoro «Stay at Home (coronavirus + emergency) Film Festival» come migliore percorso, tra quelli proposti dai licei provinciali, non solo per l’idea ma anche per il riscontro fattivo e la ricaduta sui giovani allievi ottenuti dal confronto con la società di produzione e distribuzione cinematografica Sly Production s.r.l. Alla cerimonia di premiazione – organizzata dalla Camera ...

