Caro Maroni, la storiella dei faldoni dei servizi segreti vuoti non la beve nessuno (Di martedì 24 novembre 2020) Facile dire 'non c'era niente' dentro, quando si tratta dei dossier dei servizi segreti. L'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni, un tempo uomo potente della Lega Nord, è tornato a parlare dei vecchi faldoni degli 007 italiani trovati nel '94 quando arrivò al Viminale. Lui entrò nel Palazzo sbandierando una scontata parola d'ordine: farò pulizia, fuori gli scheletri negli armadi. Trovò 66 fascicoli che raccontavano di singoli politici e di partiti, fascicoli che il Sisde non avrebbe mai dovuto compilare – come ha ricordato di nuovo oggi all'Adnkronos, prendendo spunto dal caso di Lucio Battisti 'attenzionato' dai servizi per presunti finanziamenti all'estrema destra. Nessuno ha mai saputo cosa ci fosse dentro quei fascicoli o che fine abbiano fatto: riguardavano Scalfaro, Mancino, ...

