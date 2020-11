Carlo Cracco contro tutti: “Corona? chiamo gli avvocati” (Di martedì 24 novembre 2020) Carlo Cracco passa al contrattacco. Lo chef stellato si difende dalle accuse dell’ex re dei paparazzi minacciando azioni legali La migliore difesa è l’attacco e lo chef Carlo Cracco sembra… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da GianCarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 24 novembre 2020)passa al contrattacco. Lo chef stellato si difende dalle accuse dell’ex re dei paparazzi minacciando azioni legali La migliore difesa è l’attacco e lo chefsembra… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da GianSpinazzola su BlogLive.it.

stanzaselvaggia : Ditemi voi se è normale che si permetta ad una persona ai domiciliari con non so quante condanne alle spalle di far… - drlectar : RT @stanzaselvaggia: Ditemi voi se è normale che si permetta ad una persona ai domiciliari con non so quante condanne alle spalle di fare l… - gmlavolpe : RT @DanieleBibo: Carlo Cracco ha diffidato Zazzaroni che, come nel suo solito stile, infanga facendo titoli tendenziosi. Carletto uno di no… - francy_cava : RT @stanzaselvaggia: Ditemi voi se è normale che si permetta ad una persona ai domiciliari con non so quante condanne alle spalle di fare l… - nicmar96 : RT @stanzaselvaggia: Ditemi voi se è normale che si permetta ad una persona ai domiciliari con non so quante condanne alle spalle di fare l… -