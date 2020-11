Campania: ritorno alle lezioni in presenza per asili e prima elementare (Di martedì 24 novembre 2020) Da domani 25 novembre in Campania gli alunni di asili e classi di prima elementare ritorneranno in presenza. È stato deciso in base all’ultimo screening volontario effettuato dagli alunni e sulla base dei contagi nella fascia di età che va dagli zero ai tre anni. Riapertura asili e prima elementare L’unità di crisi della Campania specifica che eventuali misure restrittive potranno essere prese ognuno per conto proprio e i vari Comuni decideranno il da farsi in base alle varie esigenze e criticità presenti sul territorio. Lo screening effettuato ha registrato 10.590 test antigenici e i test risultati positivi con il tampone molecolare sono stati 35 (0,33%). Quindi visti i risultati ottenuti dall’ultimo screening e ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 24 novembre 2020) Da domani 25 novembre ingli alunni die classi diritorneranno in. È stato deciso in base all’ultimo screening volontario effettuato dagli alunni e sulla base dei contagi nella fascia di età che va dagli zero ai tre anni. RiaperturaL’unità di crisi dellaspecifica che eventuali misure restrittive potranno essere prese ognuno per conto proprio e i vari Comuni decideranno il da farsi in basevarie esigenze e criticità presenti sul territorio. Lo screening effettuato ha registrato 10.590 test antigenici e i test risultati positivi con il tampone molecolare sono stati 35 (0,33%). Quindi visti i risultati ottenuti dall’ultimo screening e ...

