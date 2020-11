Calciomercato Juventus, offerta del Real Madrid: Haaland più lontano (Di martedì 24 novembre 2020) Erling Haaland si sta prendendo l’Europa. Il suo, c’era da aspettarselo, è stato un inizio di stagione scoppiettante, condito da 10 reti in 7 partite di Bundesliga, 4 reti nelle 3 sfide dei gironi di Champions e la rete segnata al Bayern Monaco nella sconfitta in Supercoppa di Germania. La scelta di approdare al Borussia Dortmund, in seguito al trasferimento concluso nel dicembre 2019, è stata ben calibrata: in Germania, campionato ostico e non scontato, il classe 2000 ha potuto farsi le ossa, dimostrando il suo valore e confermando le alte aspettative attorno a lui. Non è un caso che mezza Europa, Juventus compresa, gli stia facendo la corte, ma l’offerta del Real Madrid, emersa negli ultimi giorni, sembra allontanarlo sempre di più dai bianconeri. LEGGI ANCHE: Calciomercato, ecco ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 24 novembre 2020) Erlingsi sta prendendo l’Europa. Il suo, c’era da aspettarselo, è stato un inizio di stagione scoppiettante, condito da 10 reti in 7 partite di Bundesliga, 4 reti nelle 3 sfide dei gironi di Champions e la rete segnata al Bayern Monaco nella sconfitta in Supercoppa di Germania. La scelta di approdare al Borussia Dortmund, in seguito al trasferimento concluso nel dicembre 2019, è stata ben calibrata: in Germania, campionato ostico e non scontato, il classe 2000 ha potuto farsi le ossa, dimostrando il suo valore e confermando le alte aspettative attorno a lui. Non è un caso che mezza Europa,compresa, gli stia facendo la corte, ma l’del, emersa negli ultimi giorni, sembra allontanarlo sempre di più dai bianconeri. LEGGI ANCHE:, ecco ...

