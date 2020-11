Calciomercato.it: il Napoli su Orellano, attaccante classe 2000 del Velez (Di martedì 24 novembre 2020) Secondo quanto riporta Calciomercato.it, il Napoli avrebbe preso informazioni su Luca Orellano, attaccante classe 2000 del Velez. L’8 novembre scorso, ha segnato contro il Gimnasia di Diego Armando Maradona. Il club partenopeo cerca di risolvere il caso Milik e intanto valuta “anche dei colpi in prospettiva, con l’idea di bloccare in inverno qualche talento per anticipare la concorrenza. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, uno dei nomi sul taccuino del club è quello di Luca Orellano, esterno offensivo di proprietà del Velez Sarsfield. I partenopei hanno raccolto informazioni attraverso l’entourage del giocatore e il club, che per il momento spara alto (15 milioni di euro)”. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 novembre 2020) Secondo quanto riporta.it, ilavrebbe preso informazioni su Lucadel. L’8 novembre scorso, ha segnato contro il Gimnasia di Diego Armando Maradona. Il club partenopeo cerca di risolvere il caso Milik e intanto valuta “anche dei colpi in prospettiva, con l’idea di bloccare in inverno qualche talento per anticipare la concorrenza. Secondo quanto raccolto da.it, uno dei nomi sul taccuino del club è quello di Luca, esterno offensivo di proprietà delSarsfield. I partenopei hanno raccolto informazioni attraverso l’entourage del giocatore e il club, che per il momento spara alto (15 milioni di euro)”. L'articolo ...

