Calcio | fumogeni fuori da stadio | Daspo a 20 ultras Cagliari

Ultime Notizie dalla rete : Calcio fumogeni

Agenzia ANSA

Fuori da tutte le partite di qualunque categoria, non potranno assistere neppure a manifestazioni sportive di calcio di beneficenza ...in occasione della partita di calcio Cagliari-Crotone, erano scesi in piazza per una manifestazione non autorizzata e avevano acceso dei fumogeni e diversi giochi d'artificio all'esterno dello stadio, ...