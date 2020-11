Calcio | Champions League 2020-2021 | Inter all’ultima chiamata contro il Real Madrid a San Siro

(Di martedì 24 novembre 2020) Tutto o niente. Domani, alle ore 21.00, l’di Antonio Conte scenderà sul campo di Sanper affrontare ilnel quarto indella. La Scala del, purtroppo senza pubblico, sarà teatro di una Classica del “Pallone” europeo e mondiale. La Beneamata èa un vero e proprio dentro o fuori dal momento che attualmente è in ultima posizione a quota 2 punti nel proprio raggruppamento, avendo ottenuto due pareggi e una sconfitta nei primi tre match disputati. Una condizione molto complicata e la compagine meneghina dovrà imporsi per tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Nel Gruppo B, infatti, ci sono i tedeschi del Borussia Mönchengladbach a comandare ...

Juergen Klopp e Pep Guardiola plaudono alla decisione del governo britannico di consentire ai tifosi un graduale ritorno negli stadi, a partire dal 2 dicembre, ma il tecnico del Liverpool ha espresso ...Pronostico e quote per le scommesse di Liverpool - Atalanta, gara valida per la tquarta giornata della fase a gironi di Champions League in programma mercoledì 25 novembre dalle ore 21. Per i bookmake ...