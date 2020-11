Calcio | Champions League 2020-2021 | i risultati del 24 novembre Quattro squadre agli ottavi

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Ilin Europa vede proseguire la: il massimo torneo continentale oggi, martedì 24, ha visto scattare il programma della quarta giornata. Per quanto concerne leitaliane, erano impegnate Juventus e Lazio, entrambe vittoriose. Bianconeri, biancocelesti quasi: nello stesso girone della Juventus decisa anche la qualificazione del Barcellona, mentre nel Gruppo E vanno avanti Siviglia e Chelsea.24GRUPPO EKrasnodar-Siviglia 1-2: 4? Rakitic, 56? Wanderson (K), 95? Munir Rennes-Chelsea 1-2: 22? Hudson-Odoi, 85? Guirassy (R), 91? Giroud Classifica Chelsea 10 Siviglia 10 Krasnodar 1 Rennes 1 GRUPPO ...

Inserimento di Parolo che guadagna un calcio d'angolo. 6'pt La prima conclusione nello ... Gol bellissimo di Ciro, al secondo centro in Champions. Partita in discesa. Squadre all'interno del ...È appena la 4ª giornata della fase a gironi della Champions League 2020/21, ma arrivano già i primi verdetti per quanto riguarda il discorso qualificazione agli ottavi di finale. Il Chelsea e il ...