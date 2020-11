Calabria, Narciso Mostarda in pole per la nomina a commissario alla Sanità. Sul tavolo c’è ancora il nome del prefetto Varratta (Di martedì 24 novembre 2020) Mancano i dettagli tecnici dell’accordo raggiunto, ma il ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbero scelto il nuovo commissario alla Sanità calabrese. Dopo l’incredibile serie di rinunce, dimissioni, e giravolte di Saverio Cotticelli, Giuseppe Zuccatelli ed Eugenio Gaudio, sarebbe Narciso Mostarda l’incaricato a ricoprire il ruolo spinoso. Pare che sul nome del medico, attuale direttore generale dell’Asl Roma 6, ci sia stato anche il beneplacito di Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico. Se per le maggiori testate nazionali la decisione sarebbe stata già presa, l’Adnkronos sostiene invece che la questione sia tutt’altro che risolta: il Consiglio dei ministri del pomeriggio del 24 novembre sarebbe slittato di tre ore ... Leggi su open.online (Di martedì 24 novembre 2020) Mancano i dettagli tecnici dell’accordo raggiunto, ma il ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbero scelto il nuovocalabrese. Dopo l’incredibile serie di rinunce, dimissioni, e giravolte di Saverio Cotticelli, Giuseppe Zuccatelli ed Eugenio Gaudio, sarebbel’incaricato a ricoprire il ruolo spinoso. Pare che suldel medico, attuale direttore generale dell’Asl Roma 6, ci sia stato anche il beneplacito di Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico. Se per le maggiori testate nazionali la decisione sarebbe stata già presa, l’Adnkronos sostiene invece che la questione sia tutt’altro che risolta: il Consiglio dei ministri del pomeriggio del 24 novembre sarebbe slittato di tre ore ...

