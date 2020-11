Calabria, eletto il nuovo commissario alla sanità: ecco chi è (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Calabria ha eletto, salvo colpi di scena, il nuovo commissario della sanità della Regione. Il suo nome è Narciso Mostarda Qualora non dovessero esserci colpi di scena, il nuovo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 25 novembre 2020) Laha, salvo colpi di scena, ildelladella Regione. Il suo nome è Narciso Mostarda Qualora non dovessero esserci colpi di scena, il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it.

