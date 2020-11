Calabria | a Fuscaldo l’amministrazione della Scuola è sotto accusa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 novembre 2020) In un crescendo dettagliato nel quadro normativo di riferimento, la dirigente dell’Istituto Comprensivoin provincia di Cosenza, Anna Maria De Luca, ha replicato alla recente nota del sindaco Gianfranco Ramundo, che sul “Quotidiano del Sud” – in un articolo a firma di Giovanni Folino – ha scaricato sulla gestione scolastica ogni addebito riguardo situazioni disdicevoli, che hanno generato conseguenze negative per la collettività. In altri termini pare proprio che in ambito scolastico sia stata persa una ghiotta occasione, per migliorare le performances del servizio mensa e per mettere a segno un colpo da 18 assunzioni, sfumate oltre il tempo regolamentare, malgrado il recupero concesso alla dirigente che si è trovata a «pregare il Ministero a concederci ancora un poco di tempo». Aggiungendo poi, non senza un pizzico di emozione «Che umiliazione dover ...