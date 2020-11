Cagliari, Daspo per 20 ultras per fumogeni fuori dalla Sardegna Arena (Di martedì 24 novembre 2020) Arriva il Daspo per 20 ultras degli Sconvolts per accensione di fumogeni all’esterno della Sardegna Arena. In occasione di Cagliari-Crotone, gara del 25 ottobre scorso, un gruppo di tifosi del Cagliari si era recato all’esterno dello stadio per accendere dei fumogeni in prossimità della curva Nord. Lungo tutta la durata della partita, avevano anche scandito cori di incitamento alla squadra e frasi offensive nei confronti dei poliziotti. Il Daspo, divieto di accesso alle manifestazioni sportive, per 7 dei 20 in quanto recidivi è stato applicato per la durata dai 5 ai 6 anni. I restanti 13, invece, per la durata da 2 a 5 anni. Inoltre, avranno il divieto, in occasione delle gare interne del Cagliari Calcio, nelle 24 ore ... Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Arriva ilper 20degli Sconvolts per accensione diall’esterno della. In occasione di-Crotone, gara del 25 ottobre scorso, un gruppo di tifosi delsi era recato all’esterno dello stadio per accendere deiin prossimità della curva Nord. Lungo tutta la durata della partita, avevano anche scandito cori di incitamento alla squadra e frasi offensive nei confronti dei poliziotti. Il, divieto di accesso alle manifestazioni sportive, per 7 dei 20 in quanto recidivi è stato applicato per la durata dai 5 ai 6 anni. I restanti 13, invece, per la durata da 2 a 5 anni. Inoltre, avranno il divieto, in occasione delle gare interne delCalcio, nelle 24 ore ...

