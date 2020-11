Buoni spesa Covid, una sola famiglia ne ha ottenuti 32. A Salerno scovate 75 false dichiarazioni: multe fino al triplo del beneficio (Di martedì 24 novembre 2020) Ben 32 Buoni spesa richiesti da più persone, quattro su sette, della stessa famiglia. Ma non è mancato neanche chi la propria famiglia l’ha ridimensionata, escludendo dal nucleo il familiare che riceveva un regolare stipendio, beneficiava della pensione di invalidità o del reddito di cittadinanza: un figlio sulla carta è diventato “disoccupato“, quando invece gestiva un’attività di ristorazione ben avviata in città. Sono in tutto 75 i casi di indebita percezione dei Buoni spesa Covid finora individuati dalla Guardia di Finanza a Salerno, che hanno scoperto una serie di espedienti utilizzati dai truffatori per ottenere indebitamente ad aprile i Buoni. In totale il Comune di Salerno ha riconosciuto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Ben 32richiesti da più persone, quattro su sette, della stessa. Ma non è mancato neanche chi la proprial’ha ridimensionata, escludendo dal nucleo il familiare che riceveva un regolare stipendio, beneficiava della pensione di invalidità o del reddito di cittadinanza: un figlio sulla carta è diventato “disoccupato“, quando invece gestiva un’attività di ristorazione ben avviata in città. Sono in tutto 75 i casi di indebita percezione deira individuati dalla Guardia di Finanza a, che hanno scoperto una serie di espedienti utilizzati dai truffatori per ottenere indebitamente ad aprile i. In totale il Comune diha riconosciuto il ...

