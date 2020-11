Buoni spesa Covid, a Salerno stanati ?75 «furbetti»: irregolarità per 21mila euro (Di martedì 24 novembre 2020) Settantacinque 'furbetti' che hanno illegittimamente percepito i Buoni spesa Covid, per l'acquisto di generi di prima necessità durante il precedente lockdown, sono stati... Leggi su ilmattino (Di martedì 24 novembre 2020) Settantacinque '' che hanno illegittimamente percepito i, per l'acquisto di generi di prima necessità durante il precedente lockdown, sono stati...

Mov5Stelle : Nel #DecretoRistoriTer trova spazio una misura fondamentale per aiutare chi è più in difficoltà a rialzarsi e super… - virginiaraggi : Il Tar ci ha dato ragione confermando che sui buoni spesa distribuiti dal Comune durante il lockdown abbiamo agito… - mattinodinapoli : Buoni spesa Covid, a Salerno stanati ?75 «furbetti»: irregolarità per 21mila euro - repubblica : Buoni spesa, scoperti 75 casi di indebita percezione a Salerno - ekuonews : VIDEO | Teramo, Soroptimist vicino al Centro antiviolenza La Fenice: 40 buoni spesa per donne in difficoltà -