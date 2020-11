Buongiorno dalla Borsa 24 novembre 2020

Leggi su quifinanza

(Di martedì 24 novembre 2020) (Tele) – Segno più in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dell’1,12%; al contrario, incolore il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 11.905,94 punti, sui livelli della vigilia. Brilla Tokyo, in aumento del 2,50%, chiude a 26.165,6 punti. Shenzhen guadagna bene e porta a casa un +0,74%, terminando la sessione a 13.955,3 punti. Prevalgono gli acquisti nelladi Milano, al pari delle principali Borse Europee. Bilancio decisamente positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,75%; sostenuta Londra, con un discreto guadagno dello 0,77%; buona performance per Parigi, che cresce dell’1,00%. Buona la performance a Milano del comparto materie prime, che riporta un +3,82% sul precedente. Brilla Tenaris, che passa di mano con un aumento del 3,73%. In Germania annunciato il PIL su base annuale, pari a -4%. Su base ...