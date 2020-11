Brilla il mercato americano | spinto da vaccini e transizione Trump-Biden

Leggi su quifinanza

(Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Sessione euforica per Wall Street, con il Dow Jones che mostra un balzo dell’1,61% e supera per la prima volta i 30.000 punti; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l’S&P-500, che arriva a 3.633 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+1,16%); sulla stessa tendenza, balza in alto l’S&P 100 (+1,6%). Gli investitori scommettono su una rapida ripresa economica nel 2021, anche grazie ai progressi suicontro la Covid-19 e il via libera dialladi poteri al presidente eletto Joe. In luce sul listino nordS&P 500 i comparti energia (+4,84%), finanziario (+3,14%) e materiali (+2,33%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Exxon Mobil (+6,14%), Boeing (+4,35%), Chevron (+4,30%) e JP Morgan (+3,82%). Tra i protagonisti del Nasdaq 100, ...