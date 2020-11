Brexit, Londra ha inviato una lettera ai cittadini britannici che vivono in Europa (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Il governo del Regno Unito ha scritto 365mila lettere ai cittadini britannici che vivono in Europa – più di 33mila in Italia – fornendo loro consigli su come prepararsi alla fine del periodo di transizione post-Brexit, fissata al 31 dicembre. Le lettere, inviate a beneficiari di pensioni statali del Regno e di sussidi, contengono istruzioni su come registrare la propria residenza, ottenere accesso ai servizi sanitari, cambiare la patente di guida e controllare in rete le nuove regole di validità dei passaporti. Si tratta di una delle campagne di corrispondenza più estese mai intraprese dal governo di Londra. “A partire dal 2017, sono stati organizzati da parte delle ambasciate britanniche in Europa 853 eventi ai quali hanno partecipato, dal vivo o ... Leggi su quifinanza (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Il governo del Regno Unito ha scritto 365mila lettere aichein– più di 33mila in Italia – fornendo loro consigli su come prepararsi alla fine del periodo di transizione post-, fissata al 31 dicembre. Le lettere, inviate a beneficiari di pensioni statali del Regno e di sussidi, contengono istruzioni su come registrare la propria residenza, ottenere accesso ai servizi sanitari, cambiare la patente di guida e controllare in rete le nuove regole di validità dei passaporti. Si tratta di una delle campagne di corrispondenza più estese mai intraprese dal governo di. “A partire dal 2017, sono stati organizzati da parte delle ambasciate britanniche in853 eventi ai quali hanno partecipato, dal vivo o ...

