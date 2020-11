BPER Banca | finanziamento di 24 milioni a “Eurosanità”

(Di martedì 24 novembre 2020) L’intervento, assistito da garanzie SACE, va a sostegno di una struttura ospedaliera, due case di cura e due Rsa Nell’ambito dell’attività di supporto alle imprese nazionali nell’attuale fase di emergenza sanitaria ed economica caratterizzata dalla diffusione della pandemia,ha deliberato nei giorni scorsi undi 24a favore di, società che gestisce alcune importanti strutture sanitarie private nel Lazio. Si tratta dell’ospedale “Policlinico Casilino”, delle case di cura “Quisisana” e “Villa Stuart” a Roma e delle Rsa “Sant’Elisabetta I” e “Sant’Elisabetta II” a Fiuggi, in provincia di Frosinone. Il– assistito da Garanzia Italia di SACE, erogata digitalmente e in tempi brevi – è destinato a sostenere il capitale circolante e ...

Piazza Affari prosegue nel rally, con gli indici vicini ai massimi di seduta, in un contesto globale dei mercati positivo sull'onda dell'ottimismo per gli sviluppi sui vaccini contro il Covid che alim ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 nov - Bper ha deliberato un finanziamento da 24 milioni a Eurosanita', societa' che gestisce strutture sanitarie private nel Lazio. Il prestito, assistito d ...