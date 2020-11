Boxe, chi è Patrick Kinigamazi: l’avversario di Michael Magnesi sulla strada della cintura mondiale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Patrick Kinigamazi, stavolta, ci sarà. Lo vedremo contro Michael Magnesi di venerdì, e non di sabato, per continuare nel suo percorso che lo ha portato dal suo Ruanda alla Svizzera, rendendo così piuttosto particolare il suo percorso nella Boxe mondiale. Kinigamazi è nato il 2 marzo 1983. Soprannominato King Kini, si è trasferito in Svizzera, dopo il tempo del genocidio che devastò il suo Paese di origine in quella che è una delle pagine più terribili dell’intera storia africana. Il luogo dove è andato a ripartire è Thonex, nel Cantone di Ginevra. Il suo debutto da professionista è avvenuto nel 2006 contro il locale Rocco Cipriano, sconfitto per KOT alla Salle des Fetes di Carouge. Nonostante in questo caso avesse vinto entro il limite, Kinigamazi non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020), stavolta, ci sarà. Lo vedremo controdi venerdì, e non di sabato, per continuare nel suo percorso che lo ha portato dal suo Ruanda alla Svizzera, rendendo così piuttosto particolare il suo percorso nellaè nato il 2 marzo 1983. Soprannominato King Kini, si è trasferito in Svizzera, dopo il tempo del genocidio che devastò il suo Paese di origine in quella che è una delle pagine più terribili dell’intera storia africana. Il luogo dove è andato a ripartire è Thonex, nel Cantone di Ginevra. Il suo debutto da professionista è avvenuto nel 2006 contro il locale Rocco Cipriano, sconfitto per KOT alla Salle des Fetes di Carouge. Nonostante in questo caso avesse vinto entro il limite,non ...

Tyson-Jones, perché è un match da vedere assolutamente

