Boscaglia: "Non temiamo nessuno, abbiamo un obiettivo. Turris imbattuta in trasferta? Rispondo così"

Parola a Roberto Boscaglia.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Turris, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C – Girone C, rinviata lo scorso 21 ottobre poco prima del fischio d'inizio a seguito della positività di ben nove tesserati e del club rosanero, in programma domani, mercoledì 24 novembre, fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera": fischio di inizio alle ore 15.00.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Turris imbattuta in trasferta? Questi sono numeri da attenzionare e basta, parliamo di una squadra compatta soprattutto fiori casa e quando attacca risulta molto pericolosa. Il nostro obiettivo è quello di giocare con grande aggressività e furore agonistico, consapevoli che la partita è alla nostra portata.

