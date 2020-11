Boscaglia: “Allenamento allo Zen ci ha emozionati. Formazione? Corrado out, Valente ok” (Di martedì 24 novembre 2020) Parola a Roberto Boscaglia.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Turris, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C – Girone C, rinviata lo scorso 21 ottobre poco prima del fischio d’inizio a seguito della positività di ben nove tesserati e del club rosanero, in programma domani, mercoledì 24 novembre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00.Di seguito, le sue dichiarazioni."Avere delle alternative e poter cambiare qualcosina anche in corsa avendo giocatori di qualità è troppo importante, sia in avanti, sia dietro. Offensivamente parlando posso dire che siamo abbastanza completi. Allenamento allo Zen? Rinforzano il legame con la città, dobbiamo vivere Palermo a 360° e questo è un messaggio da dover inviare a tutti quanti. I calciatori del Palermo ... Leggi su mediagol (Di martedì 24 novembre 2020) Parola a Roberto.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Turris, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C – Girone C, rinviata lo scorso 21 ottobre poco prima del fischio d’inizio a seguito della positività di ben nove tesserati e del club rosanero, in programma domani, mercoledì 24 novembre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00.Di seguito, le sue dichiarazioni."Avere delle alternative e poter cambiare qualcosina anche in corsa avendo giocatori di qualità è troppo importante, sia in avanti, sia dietro. Offensivamente parlando posso dire che siamo abbastanza completi. AllenamentoZen? Rinforzano il legame con la città, dobbiamo vivere Palermo a 360° e questo è un messaggio da dover inviare a tutti quanti. I calciatori del Palermo ...

