Borussia Monchengladbach-Shakhtar Donetsk mercoledì 25 novembre | ore 18 | 55 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 24 novembre 2020) E’ il quarto turno della fase a gironi di Champions League e nel gruppo B è una sorprendente sfida tra la prima e seconda in classifica quella che sarà di scena atra la squadra locale e lo. Una vera e propria beffa per i ragazzi di Rose la gara contro l’Augusta; in InfoBetting: Scommesse Sportive e