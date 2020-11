Borussia Dortmund, l’asilo dei talenti: da Haaland al sedicenne Moukoko (Di martedì 24 novembre 2020) La cultura del talento e la capacità di valorizzarlo. Tutti a scuola Borussia Dortmund: quando non conta l’età per lanciare un fenomeno Sei troppo giovane, non sei pronto, devi formarti, devi crescere. Una serie di luoghi comuni che bloccano l’ascesa dei talenti. Per fortuna non nella maggior parte dei casi (vedi Donnarumma), ma rispetto all’Italia il Borussia Dortmund fa scuola. La fiducia del club tedeschi verso i giovani incomincia dal settore giovanile, per avere calciatori pronti già dai sedicenni in poi, quando per le regole vigenti puoi essere schierato con i grandi. A 23 anni in Italia sei ancora considerato un giovane, un errore grave. Sicuramente i margini di miglioramento possono essere ancora molti, ma un classe 97? ha il dovere di giocare. Moukoko è solo la punta ... Leggi su zon (Di martedì 24 novembre 2020) La cultura del talento e la capacità di valorizzarlo. Tutti a scuola: quando non conta l’età per lanciare un fenomeno Sei troppo giovane, non sei pronto, devi formarti, devi crescere. Una serie di luoghi comuni che bloccano l’ascesa dei. Per fortuna non nella maggior parte dei casi (vedi Donnarumma), ma rispetto all’Italia ilfa scuola. La fiducia del club tedeschi verso i giovani incomincia dal settore giovanile, per avere calciatori pronti già dai sedicenni in poi, quando per le regole vigenti puoi essere schierato con i grandi. A 23 anni in Italia sei ancora considerato un giovane, un errore grave. Sicuramente i margini di miglioramento possono essere ancora molti, ma un classe 97? ha il dovere di giocare.è solo la punta ...

