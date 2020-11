Borussia Dortmund-Club Brugge 3-0 | tutto facile per i tedeschi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Ilvince anche contro ile si porta a 9 punti nel girone. Una gara a senso unico quella andata in scena al Signal Iduna Park. A fare la differenza, Sancho e Haaland che garantiscono il primato nel girone. Decisiva la sfida di settimana prossima con la Lazio per decidere chi si qualificherà come prima del gruppo.3-0: chi è stato il migliore in campo? Il premio come migliore in campo va al solito Haaland. Un’altra ottima prestazione da parte del norvegese che si conferma un cecchino letale. Due gol frutti di una grande freddezza che contraddistingue l’attaccante. E’ l’uomo del momento in casa. Nel weekend infatti ha prima vinto il Golden Boy e poi ha ...