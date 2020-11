Bonus spesa del Comune: buoni Covid di novembre, come averli (Di martedì 24 novembre 2020) Da quando: buoni spesa tra novembre e dicembre 2020 Quando arriveranno i buoni spesa del Comune? Il decreto ristori ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale , prevede che i fondi siano messi a ... Leggi su ilreporter (Di martedì 24 novembre 2020) Da quando:trae dicembre 2020 Quando arriveranno idel? Il decreto ristori ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale , prevede che i fondi siano messi a ...

fattoquotidiano : Chiede il bonus spesa Covid ma in banca ha oltre 300mila euro. In totale sanzionati 700 percettori in provincia di… - Agenzia_Ansa : #Pandemia, Multate settecento persone per aver indebitamente percepito il 'Bonus spesa covid-19'. #ANSA #20novembre… - GDF : #GDF #Napoli: percepivano indebitamente il #bonus spesa #COVID. #Sanzionati 700 soggetti e scoperti importi… - ONDANEWSweb : Percepiscono indebitamente i bonus spesa erogati durante il lockdown. La Finanza scopre 75 'furbetti' a Salerno -… - ADUC1 : Emergenza #Coronavirus, tornano i Buoni Spesa -