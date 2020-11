Bonus spesa covid, scoperti 75 ‘furbetti’ di Salerno (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Sono 75 i cittadini della provincia di Salerno scoperti dalla Guardia di Finanza per aver percepito illecitamente i ‘buoni spesa covid’, per l’acquisto di generi di prima necessità durante il precedente lockdown, dopo aver presentato false dichiarazioni. L’intervento di protezione sociale rientra tra le misure di sostegno varate dal Governo per contenere gli effetti negativi della pandemia. Nello specifico, circa 800 mila euro sono stati destinati al Comune di Salerno, che ha avuto il delicato compito di distribuirli alle famiglie più bisognose, in base ai requisiti reddituali e patrimoniali fissati nel bando. Dopo un preliminare esame delle domande, il Comune ha riconosciuto il beneficio ad oltre 3.000 nuclei familiari, assegnando a ciascuno dei capofamiglia due buoni dal valore di 50 euro, più ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Sono 75 i cittadini della provincia di Salernodalla Guardia di Finanza per aver percepito illecitamente i ‘buoni’, per l’acquisto di generi di prima necessità durante il precedente lockdown, dopo aver presentato false dichiarazioni. L’intervento di protezione sociale rientra tra le misure di sostegno varate dal Governo per contenere gli effetti negativi della pandemia. Nello specifico, circa 800 mila euro sono stati destinati al Comune di Salerno, che ha avuto il delicato compito di distribuirli alle famiglie più bisognose, in base ai requisiti reddituali e patrimoniali fissati nel bando. Dopo un preliminare esame delle domande, il Comune ha riconosciuto il beneficio ad oltre 3.000 nuclei familiari, assegnando a ciascuno dei capofamiglia due buoni dal valore di 50 euro, più ...

fattoquotidiano : Chiede il bonus spesa Covid ma in banca ha oltre 300mila euro. In totale sanzionati 700 percettori in provincia di… - Agenzia_Ansa : #Pandemia, Multate settecento persone per aver indebitamente percepito il 'Bonus spesa covid-19'. #ANSA #20novembre… - GDF : #GDF #Napoli: percepivano indebitamente il #bonus spesa #COVID. #Sanzionati 700 soggetti e scoperti importi… - salernotoday : Truffa sui bonus spesa Covid: la Finanza smaschera 75 'furbetti' a Salerno - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @AngelaAngelmi: Bonus Natale. Vorrei chiedere chi ne usufruirà? Anche voi spenderete dal 1 dicembre ben 1500 € di regali e spesa? Voi no… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus spesa Reddito di cittadinanza compatibile con bonus spesa 500 €? Trend-online.com Bonus spesa covid, scoperti 75 ‘furbetti’ di Salerno

Salerno – Sono 75 i cittadini della provincia di Salerno scoperti dalla Guardia di Finanza per aver percepito illecitamente i ‘buoni spesa covid’, per l’acquisto di generi di prima necessità durante i ...

Sismabonus case antisismiche: detrazione fiscale anche con interventi di nuova costruzione?

L'Agenzia delle Entrate risponde ad un nuovo quesito sul sismabonus case antisismiche per gli interventi di nuova costruzione ...

Salerno – Sono 75 i cittadini della provincia di Salerno scoperti dalla Guardia di Finanza per aver percepito illecitamente i ‘buoni spesa covid’, per l’acquisto di generi di prima necessità durante i ...L'Agenzia delle Entrate risponde ad un nuovo quesito sul sismabonus case antisismiche per gli interventi di nuova costruzione ...