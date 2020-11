Bonus Natale per gli acquisti, rimborsi fino a 150 euro: come funziona l'extra cashback (Di martedì 24 novembre 2020) A Natale potrebbe arrivare l'extra cashback: un Bonus del 10%, fino a un massimo di 150 euro, per chi fa almeno 10 spese con carte e app da ricevere già a dicembre. In sostanza, chi spende 1.500 facendo... Leggi su feedpress.me (Di martedì 24 novembre 2020) Apotrebbe arrivare l': undel 10%,a un massimo di 150, per chi fa almeno 10 spese con carte e app da ricevere già a dicembre. In sostanza, chi spende 1.500 facendo...

summer1_niki : RT @Corriere: Cashback di Natale: 150 euro per chi paga con le carte (ma sono esclusi gli acquisti on... - sallicitra : a 'Ferragosto vi è stato il bonus vacanze per #Natale e possibile avere il bonus vacanze, chiedo per un amico - FabioVaio : @marcovarini Il bonus Natale arriverà a Ferragosto - Capobianco2005C : @Agenzia_Ansa Quindi niente #bonus per le #vacanze a #Natale e niente gita al mare? ?? #covid19Italia - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Dall’acquisto dell’auto alla fattura del meccanico, dall’abbigliamento al caffè al bar, vale la pena capire come funzi… -