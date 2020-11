Bonus edilizia: sconto sull’installazione di montascale e ascensori per disabili (Di martedì 24 novembre 2020) Con il decreto rilancio pubblicato in gazzetta ufficiale il 19 maggio 2020, è stato introdotto il Bonus edilizia, che consente a tutte le persone che realizzano progetti di ammodernamento strutturale o efficientamento energetico su edifici residenziali, di accedere ad agevolazioni fiscali, da poter convertire in sconti in fattura. Lo sconto che arriva a coprire il 110% dell’investimento, assicurando di fatto il lavoro a costo zero, ha però delle limitazioni per quanto riguarda gli interventi che riguardano l’installazione di montascale e ascensori per disabili. È dunque indispensabile rivolgersi ad aziende specializzate per capire quali interventi rientrano nel Bonus Casa 110% e quali nel Bonus Ristrutturazioni attivo da circa 10 anni. Alfa Elevatori, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 24 novembre 2020) Con il decreto rilancio pubblicato in gazzetta ufficiale il 19 maggio 2020, è stato introdotto il, che consente a tutte le persone che realizzano progetti di ammodernamento strutturale o efficientamento energetico su edifici residenziali, di accedere ad agevolazioni fiscali, da poter convertire in sconti in fattura. Loche arriva a coprire il 110% dell’investimento, assicurando di fatto il lavoro a costo zero, ha però delle limitazioni per quanto riguarda gli interventi che riguardano l’installazione diper. È dunque indispensabile rivolgersi ad aziende specializzate per capire quali interventi rientrano nelCasa 110% e quali nelRistrutturazioni attivo da circa 10 anni. Alfa Elevatori, ...

