Bonus bici, arrivati i primi bonifici del rimborso oggi 24 novembre (Di martedì 24 novembre 2020) Sono iniziati ad arrivare i primi bonifici del Bonus bici, più in particolare agli utenti che erano riusciti a richiedere il rimborso durante il click-day del 3 novembre scorso per quanto riguarda l’acquisto di un mezzo green effettuato tra il 4 maggio ed il 2 novembre. Come riportato dal portale di informazione del settore ‘bikeitalia.it‘, a partire dal quindicesimo giorno lavorativo dalla domanda, da stamane sono arrivati i primi accrediti sul conto corrente indicato in fase di registrazione. Vi avevamo proprio ieri parlato dell’argomento, suggerendo che presto la situazione si sarebbe sbloccata, proprio come indicato dal ministro Sergio Costa. Le richieste pervenute sono state numerose, tanto da esaurite il budget a disposizione ... Leggi su optimagazine (Di martedì 24 novembre 2020) Sono iniziati ad arrivare idel, più in particolare agli utenti che erano riusciti a richiedere ildurante il click-day del 3scorso per quanto riguarda l’acquisto di un mezzo green effettuato tra il 4 maggio ed il 2. Come riportato dal portale di informazione del settore ‘bikeitalia.it‘, a partire dal quindicesimo giorno lavorativo dalla domanda, da stamane sonoaccrediti sul conto corrente indicato in fase di registrazione. Vi avevamo proprio ieri parlato dell’argomento, suggerendo che presto la situazione si sarebbe sbloccata, proprio come indicato dal ministro Sergio Costa. Le richieste pervenute sono state numerose, tanto da esaurite il budget a disposizione ...

La promessa era di 10 giorni lavorativi ma alla fine c'è stato qualche ritardo. Finalmente stanno arrivando le prime segnalazioni di utenti che hanno ricevuto il bonifico del Bonus Mobilità. Non è chi ...

Bonus a pioggia, i rischi per l’industria italiana

I bonus a valanga, anche per auto e bici, potrebbero dare una mano soprattutto alla produzione straniera cogliendo sopraffatte o impreparate le aziende italiane ...

