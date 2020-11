Bonus 600 euro Inps: respinte 400 mila domande, ecco le motivazioni (Di martedì 24 novembre 2020) Le ultime sul Bonus 600 euro Inps: sarebbero state respinte oltre 400 mila domande, mentre altri attendono ancora l’importo. L’odissea dell’indennità Covid-19 non sembra essere finita: dopo un giorno start da incubo, con blocchi e down del sito e gravi problemi di violazione della privacy, le cose sembravano essere tornate alla normalità e tra il 15 e il 17 aprile una buona parte di Bonus è stata erogata alle persone richiedenti. Effettivamente non è stato rispetto alcun ordine prioritario considerando le tempistiche di presentazione delle domande e così c’è chi ha presentato domanda “in ritardo” e non il giorno 1 e ha percepito l’indennità di chi invece ha fatto domanda nelle prime ore del 1° aprile. Bonus 600 ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 24 novembre 2020) Le ultime sul600: sarebbero stateoltre 400, mentre altri attendono ancora l’importo. L’odissea dell’indennità Covid-19 non sembra essere finita: dopo un giorno start da incubo, con blocchi e down del sito e gravi problemi di violazione della privacy, le cose sembravano essere tornate alla normalità e tra il 15 e il 17 aprile una buona parte diè stata erogata alle persone richiedenti. Effettivamente non è stato rispetto alcun ordine prioritario considerando le tempistiche di presentazione dellee così c’è chi ha presentato domanda “in ritardo” e non il giorno 1 e ha percepito l’indennità di chi invece ha fatto domanda nelle prime ore del 1° aprile.600 ...

PrandoKevin : @INPS_it Fatto la richiesta il 21Settembre Bonus Covid19 600€ . Domanda accolta il 26Ottobre. Quando verranno accreditati? - robbbertofg : @_ambrix_ Deve chiedere il bonus 600 euro - annarella191 : @thepooh06911060 @PoliticaPerJedi Hanno richiesto il bonus 600 euro ( stipendio 1700-1800) come alcuni nostri parla… - rko_mi : @SkyTG24 È ancora attivo il bonus vacanze, ma per un pensionato che prende meno di 600€ al mese... gli offrono un b… - RistPrimaria : Stanziati 600 milioni di euro per sostenere la filiera del Made in Italy L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocc… -

Chi percepisce il reddito di cittadinanza ha diritto a ricevere anche il bonus spesa dei Comuni fino a 500? Ecco cosa è previsto e come muoversi.

Sono passati ormai 6 mesi dall’approvazione del Riparti Piemonte e dal Riparti Turismo che avrebbero dovuto dare una boccata d’ossigeno alle attività maggiormente colpite dalla crisi generata dalla pa ...

