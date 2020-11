Bologna-Spezia | Italiano | “Anche in Coppa Italia dovremo dare il massimo”

Leggi su sportface

(Di martedì 24 novembre 2020) “E’ una partita ufficiale dove chiaramente tutte le squadre che partecipano tengono a ben figurare. Poi possibilmente anche superare il turno. Dobbiamo affrontare la sfida bene, onorando la competizione. Chiunque andrà in campo dovrà cercare diil massimo“. Così Vincenzoalla vigilia della trasferta del Dall’Ara per, gara del quarto turno della. “Turn over? Chiaramente cercheremo dispazio a chi ha giocato meno – ha precisato il tecnico degli aquilotti -. Tanti saranno della gara, alcuni riposeranno perché è giusto che sia così. Siamo in tanti e tutti devono essere coinvolti in questo progetto e questo progetto passa anche da queste gare die chiunque va in ...