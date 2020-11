Bollettino del 24 novembre | i numeri dell’epidemia in Italia

(Di martedì 24 novembre 2020) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, martedì 24, comunicherà i datida coronavirus intramite. Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, martedì 24, renderà noti ida coronavirus in. IN AGGIORNAMENTO Coronavirus,: idel Covid-19 innella giornata di lunedì L'articolo proviene da YesLife.it.

DPCgov : ????#allertaARANCIONE domani, #24novembre, su parte della Sicilia. ????#allertaGIALLA in Calabria e sui restanti settor… - DPCgov : Mercoledì #25novembre?? ???? #allertaGIALLA per rischio temporali e idrogeologico ???? su parte della Sicilia ???? Consul… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, mercoledì #18novembre, su Puglia, Basilicata, Calabria e parte della Sicilia. ?? Consulta… - Meta_Magazine : #coronavirus, bollettino della Regione Lazio del 24 Novembre - COVIDbot_ITA : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #24novembre. #SaluteLazio -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino del

Poco meno della metà dei nuovi testati (160) è dunque risultata positiva. Complessivamente i pazienti covid ricoverati sono 12 in meno del bollettino precedente, come risultato di un calo di 14 unità ...Drastico calo dei casi di coronavirus in Sardegna (ma con pochi tamponi), ma con un importante numero di decessi e una crescita dei ricoveri. Nel bollettino dell'Unità di crisi sono 290 i contagi regi ...