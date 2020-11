Bollettino Coronavirus di oggi Contagi Covid in Italia del 24 novembre

SkyTG24 : Covid a Roma, scoperto bar aperto oltre orario: chiuso locale e multati clienti. LIVE - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #21novembre: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi e 692 decessi… - LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #ValledAosta #Coronavirus #COVID19 - Adnkronos : #Coronavirus #Puglia, oggi 1.567 nuovi casi: il bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

il Resto del Carlino

L'assessorato alla Sanità: "Il virus rallenta la sua corsa, ma bisogna continuare con le misure adottate. Una delle principali cause di ...BARI - In aumenti i casi da Coronavirus Covid-19 in Puglia. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, ...