Bollettino Coronavirus del 24 Novembre 2020 (Di martedì 24 novembre 2020) In data 24 Novembre l'incremento nazionale dei casi è +1,62% (ieri +1,62%) con 1.455.022 contagiati totali, 605.330 dimissioni/guarigioni (+20.837) e 51.306 deceduti (+853); 798.386 infezioni in corso (+1.537). Elaborati 188.659 tamponi (ieri 148.945 ); 23.232 positivi; rapporto positivi/tamponi 12,31% (ieri 15,39%). Ricoverati con sintomi -120 (34.557); terapie intensive +6 (3.816). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.886; Lazio 2.509; Emilia Romagna 2.501; Veneto 2.194; Piemonte 2.070; Campania 1.764; Puglia 1.567; Sicilia 1.306. In Lombardia curva +1,29% (ieri +1,42%) con 31.033 tamponi (ieri 32.862) e 4.886 positivi; rapporto positivi/tamponi 15,74% (ieri 16,09%); 381.785 contagiati totali; ricoverati +29 (8.360); terapie intensive -13 (932); 186 decessi (20.850). Ai primi segnali di rallentamento dell'epidemia tornano le pressioni per accelerare le ...

